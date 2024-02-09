МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Антироссийские санкции, введенные Ригой, ударили по латвийской экономике, заявил в беседе с агентством РИА Новости временный поверенный в делах России в республике Олег Зыков. Латвия передала Украине конфискованные у нетрезвых латышей автомобили

По словам дипломата, объем двустороннего торгового оборота сократился на 68 процентов в течение первых девяти месяцев 2023 года. "Последовательно реализуемый латвийскими властями курс на санкционное противостояние с нашей страной не мог не сказаться на объеме двустороннего товарооборота, который за девять месяцев прошлого года продемонстрировал спад на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 1,2 миллиарда долларов США", — отметил Зыков.

Он также добавил, что экспорт уменьшился на 71 процентов, до одного миллиарда долларов, а импорт — на 30 процентов, до 202,6 миллиона долларов. Зыков заключил, что односторонние ограничительные меры, принятые Латвией, имеют негативное воздействие на экономику самой страны.

Ранее министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш отмечал, что Прибалтика продолжит настаивать на усилении антироссийских санкций, хотя они пострадали от ограничений больше всего. Политики прибалтийских стран после начала российской спецоперации неоднократно призывали Евросоюз ужесточить санкции против России.