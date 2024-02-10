МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Китай по итогам прошлого года впервые за 15 лет стал вторым крупнейшим экспортером товаров в Соединенные Штаты, а лидером стала Мексика, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Маск назвал глупым решение США превратить доллар в оружие

Так, Мексика по итогам прошлого года нарастила поставки товаров в США на 4,5%, до рекордных 475,6 миллиарда долларов, что позволило ей стать крупнейшим экспортером в Штаты впервые с 1992 года — более ранних данных нет. В то же время Китай, который непрерывно занимал первое место с 2009 года, сократил поставки на 20% — до 427,3 миллиарда долларов. Это стало минимальной стоимостью экспорта за одиннадцать лет.

Тройку лидеров девятый год подряд замыкает Канада, которая в прошлом году сократила поставки на 3,5% — до 421,1 миллиарда долларов. Среди десятки крупнейших торговых партнеров нарастила экспорт в США помимо Мексики лишь Германия — на 9%, до 160 миллиардов долларов. Япония же снизила поставки на 0,5% — до 147 миллиардов долларов. В десятку также входят Южная Корея, Вьетнам, Тайвань, Индия и Ирландия.

Сам Китай наращивает торговые связи с Мексикой, хотя объемы торговли пока не сопоставимы: по итогам прошлого года китайский экспорт в эту латиноамериканскую страну вырос на 6%, до 81,5 миллиарда долларов. Экспорт Китая в другие страны, являющиеся крупными торговыми партнерами Штатов, в прошлом году снизился.

А вот лидером по импорту американских товаров уже более 30 лет остается Канада, хотя в прошлом году закупки и сократились на 1% — до 353 миллиардов долларов. Мексика вторая с закупками на 323,2 миллиарда долларов, далее — Китай (148 миллиардов долларов). Единственными странами из топ-10, которые нарастили покупки американской продукции, стали Нидерланды — на 12%, до 82 миллиардов долларов и Германия — на 6%, до 77 миллиардов долларов.