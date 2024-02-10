АЛЖИР, 10 фев — ПРАЙМ. Создание зоны свободной торговли (ЗСТ) между Россией и Алжиром придаст необходимую динамику экономическому сотрудничеству, которое на сегодняшний день уступает уровню двусторонних отношений в политической и военной сферах, заявил РИА Новости профессор экономики Университета Умм эль-Буаги в Алжире Мурад Каваши. Эксперт оценил влияние нестабильности в Африке на стоимость какао-бобов

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил в четверг, что Москва предложила Алжиру войти в переговоры по зонам свободной торговли. О планах Алжира создать ЗСТ с Россией заявлял также министр торговли и развития экспорта страны Тайеб Зитуни на прошедшей в июне 2023 года сессии Петербургского международного экономического форума.

"За прошедшие 20 лет поставки из России обеспечили потребности Алжира в военной сфере почти на 80%, Россия — стратегический партнер и союзник Алжира. Однако, к большому сожалению, торгово-экономические отношения между странами не находятся на том же уровне, что отношения в политике в военной сфере. Полагаю, что создание ЗСТ между двумя странами придаст дополнительную динамику двусторонним отношениям и укрепит взаимовыгодное партнерство", — прокомментировал ситуацию эксперт.

Российское предложение о переговорах по созданию ЗСТ отражает особый статус политических и дипломатических отношений между Алжиром и Москвой, отметил Каваши. По его словам, Алжир заинтересован в том, чтобы перенять российский опыт в таких сферах, как автомобильная и авиационная промышленность, судостроение, горнодобывающая промышленность и производство зерна. В свою очередь Алжир может содействовать выходу России на "чрезвычайно перспективный" африканский рынок, за который сейчас идет острая конкуренция.