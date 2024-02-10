СТАМБУЛ, 10 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между Турцией и РФ за 11 месяцев 2023 года составил 48,5 миллиарда долларов, что на 11 миллиардов меньше аналогичного периода годом ранее, однако есть потенциал для развития, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Генконсул рассказал о влиянии проблем с платежами из России на Турцию

Буравов напомнил, что в 2022 году объем двустороннего товарооборота с Турцией по сравнению с предыдущим годом вырос почти в два раза и достиг исторического максимума в 65 миллиардов долларов.

"В завершившемся 2023 году результаты несколько ниже, но и они свидетельствуют о наличии у наших торгово-экономических связей серьезного потенциала для дальнейшего развития. За 11 месяцев объём товарооборота составил 48,5 миллиардов долларов (в 2022 году — 59,5 миллиарда долларов за тот же период)", — сообщил генконсул.

Россия по итогам 2023 года заняла первое место в списке стран, импортирующих товары в Турцию, поставив продукции более чем на 45 миллиардов долларов, сообщило в конце января турецкое Бюро статистики (TUİK).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.