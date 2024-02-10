МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Москва считает планы ЕС по направлению ее активов для помощи Киеву экономическим бандитизмом, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Нет оснований передать Киеву замороженные активы России, заявил дипломат

В начале февраля текущего года в ходе саммита ЕС приняли итоговое заявление, утвердившее предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине.

Комментируя данное заявление агентству, в МИД РФ отметили, что "российская позиция в отношении возможного изъятия наших активов, незаконно заблокированных в ряде западных юрисдикций, или других незаконных действий, лишающих нас полагающейся прибыли, неизменна".

"Расцениваем любые подобные шаги, включая так называемую заморозку активов России, наших граждан и компаний, как экономический бандитизм со стороны "коллективного Запада"", — заявили в ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что "попытки западников конфисковать наши суверенные резервы, легальность которых никто не может ставить под сомнение, стали бы очередным грубым нарушением международного права".

"Примечательно, что ранее о такой позиции заявлял и сам Евросоюз", — отметили в ведомстве. В Венгрии назвали идею ЕС о доходах от активов РФ "наследием коммунизма"

Также отмечается, что "изобретение… (Евросоюзом — ред.) откровенно жульнических схем изъятия доходов от российских активов продиктовано необходимостью создать иллюзию легитимности посягательств на нашу собственность и тем самым закамуфлировать банальное воровство".

"Сути дела это не меняет. Евросоюз уже не вернул России то, что должен был и что по праву принадлежит нашей стране, а это всегда было принято называть дефолтом или банкротством", — подчеркнули в МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ЕС с учетом своих долгов не хочет платить за "украинский проект".

Высказываясь по этой теме, в МИД РФ напомнили, что, "как известно, долги Евросоюза зашкаливают". "В текущей ситуации есовцы явно не желают и далее давать деньги из собственного кошелька на обреченный "украинский проект", а тем более — платить еще и за американцев. Потому их так соблазняет идея растратить на поддержку режима Зеленского украденные у нашей страны средства", — заключили в МИД РФ.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".