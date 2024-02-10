МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Для МИД России важно обеспечить углубление евразийской интеграции и претворить в жизнь инициативу президента РФ Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником. Мишустин призвал не сбавлять темпы развития сотрудничества в ЕАЭС

День дипломатического работника отмечают в России 10 февраля.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника… Важно обеспечить углубление интеграции Евразийского экономического союза и претворить в жизнь инициативу президента РФ Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства", — говорится в поздравлении на сайте правительства РФ.

Премьер также отметил, что в настоящее время в стране приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества РФ с дружественными странами. Кроме того, востребовано дипломатическое содействие в реализации перспективных проектов, защите интересов российского бизнеса за рубежом.

По словам Мишустина, требуется добиваться обеспечения прав россиян и соотечественников за рубежом, развивать международные гуманитарные и научные обмены, укреплять позиции русского языка и культуры в мире.

Он также отметил, что российское председательство в органах СНГ и БРИКС в 2024 году открывает новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив.

"Убежден, что коллектив министерства иностранных дел, сотрудники дипломатических и консульских представительств будут и впредь работать с полной отдачей и добиваться высоких результатов на благо Родины", — заключил Мишустин.