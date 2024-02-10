МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Германия доживает свои последние дни в статусе мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия в стране многих предприятий, а также общего упадка, вызванного конкуренцией с США и Китаем, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа, передает агентство Bloomberg. Слабеющую экономику Германии ждут новые бедствия, пишет СМИ

"Дни Германии как промышленной сверхдержавы, возможно, подходят к концу. Объем промышленного производства в крупнейшей экономике Европы имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности", — говорится в материале агентства.

Отмечается, что основы немецкой промышленности "рухнули, как домино". Причиной тому стала конкуренция с отдаляющимися от Европы США, а также соперничество с Китаем, который более не является ненасытным покупателем немецких товаров. Bloomberg полагает, что "последним ударом" для некоторых производителей тяжелой промышленности ФРГ стало прекращение поставок российского природного газа.

По мнению агентства, вместе с глобальной нестабильностью ситуацию усугубляют и давние внутренние вызовы, такие как проблемы с инфраструктурой, старение рабочей силы и бюрократическая волокита. Все это привело к массовому закрытию производств и потере рабочих мест для тысяч немецких граждан.

"Честно говоря, особой надежды нет… Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию. Многие вещи должны будут измениться очень быстро", — процитировал Bloomberg слова генерального директора немецкой промышленной корпорации GEA Group AG Стефана Клеберта.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что закупки Берлином сжиженного природного газа втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень немецкой "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее углеводородов, так как попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.