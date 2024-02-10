МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Запад продолжит придумывать новые предлоги для создания видимости легитимности изъятия российских активов, правительство РФ сейчас рассматривает несколько вариантов воздействия на тех, кто намерен нажиться на воровстве активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В МИД назвали планы ЕС по российским активам экономическим бандитизмом

"Понимаем, что на Западе не остановятся и будут искать все новые предлоги для создания видимости легитимности отъема наших активов", — сказано в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, Москва будет "жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на ее суверенные резервы".

"В настоящее время в правительстве рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве принадлежащих нам активов", — добавила она.

В начале февраля 2024 года в ходе саммита ЕС приняли итоговое заявление, утвердившее предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".