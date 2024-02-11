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В России ждут положительных перемен в двусторонней торговле с КНДР
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Россия рассчитывает на положительные перемены в двусторонней торговле с КНДР в нынешнем году, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван... ПРАЙМ, 11.02.2024
бизнес, экономика, новости, россия, кндр, международная торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Россия рассчитывает на положительные перемены в двусторонней торговле с КНДР в нынешнем году, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
Он отметил, что в ноябре 2023 года после продолжительного перерыва, вызванного пандемией, в Пхеньяне состоялось 10-е заседание российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Надеемся, что его итоги уже в обозримом будущем положительным образом отразятся на показателях двусторонней торговли", — заявил дипломат.
По его словам, высокий уровень отношений с КНДР способствует созданию благоприятных условий для углубления взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере, но этот потенциал реализуется далеко не в полной мере, в том числе из-за ковидных ограничений в Северной Корее, хотя в последнее время ситуация начала меняться.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.