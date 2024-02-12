АНКАРА, 12 фев — ПРАЙМ. Российский аналог SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС) — изучается турецкой стороной, он требует тщательного анализа экспертов во избежание эксцессов, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции. В МИД рассказали о создании альтернативной SWIFT инфраструктуры

Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как ранее в интервью РИА Новости заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключилось 159 иностранных участников из 20 стран.

"Пока мы изучаем её (систему, СПФС). Насколько нам известно, уже есть страны, с которыми Россия ведёт финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для применения. Необходим тщательный анализ экспертов с двух сторон, чтобы не было дальнейших эксцессов. Ведомства работают в этом направлении", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой.