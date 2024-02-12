МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Высыпавшие украинское зерно из грузовиков польские фермеры являются "пророссийскими провокаторами", считает мэр Львова Андрей Садовой. В Польше "шокированы" объемом импорта украинского зерна

Ранее активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", являющийся одним из организаторов протестов польских фермеров Рафал Меклер, заявил, что протестующие высыпали зерно из украинских фур в пункте пропуска "Дорохуск".

"Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается", — написал Садовой в своем Telegram-канале.

Протест фермеров в Польше начался 9 февраля. Они выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. В качестве одного из главных постулатов участники акции называют прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протесты проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины — стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного в отношении украинского зерна эмбарго. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Киев в связи с этим пожаловался в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.