БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Постпреды стран-участниц Евросоюза начнут согласовывать новый пакет антироссийских санкций 14 февраля, следует из повестки предстоящего заседания. Производители алмазов предложили G7 пересмотреть санкции против России

В данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет санкций против России. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.

Отмечается, что соответствующее заседание начнется в 10 часов утра по местному времени (в 12 по московскому).

"Решение и постановление Совета по ограничительным мерам в отношении действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине. Решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обмен мнениями", — сказано в повестке.

Подчеркивается, что новые ограничения планируется согласовать к 24 февраля.