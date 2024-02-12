МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Доля расчетов в нацвалютах в торговле России с Китаем и Индией в прошлом году составила 95%, следует из презентации генерального секретаря Международной торговой палаты (ICC) Татьяны Монэгэн. Эксперт спрогнозировал долю расчетов в нацвалютах между Россией и БРИКС

"95% расчетов по китайскому и индийскому направлениям в 2023 году прошло в национальных валютах. Ключевым торговым партнером России является Китай — 29% товарооборота", — сказано в презентации, которую она представила журналистам.

Как указали в ICC, если в январе-декабре 2021 года на валюты недружественных стран приходилось 85,6% в экспортных расчетах РФ с зарубежными государствами, то в январе-мае прошлого года — всего 34,1%. Доля рубля за тот же период выросла до 39,1%, а валют дружественных стран — до 26,9%, указано в презентации.

Также, согласно презентации, из Китая в Россию в прошлом году поставлялось в основном оборудование (на сумму 25,24 миллиарда долларов — поставки выросли на 50,4%), наземный транспорт (22,52 миллиарда долларов, рост на 258,4%), электрические машины и электрооборудование (17,08 миллиарда долларов, рост на 29%).

Меньшая доля китайского экспорта пришлась на пластмассы, обувь, изделия из черных металлов, продукцию органической химии, резину, одежду и трикотаж.

При этом, по данным палаты, в 2023 году доля дружественных стран во внешней торговле России превысила 75%.