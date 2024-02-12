МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Европа может столкнуться с еще большей инфляцией и сокращением объемов глобальной торговли, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на доклад ЕЦБ "Макроэкономические последствия переориентации цепочек поставок". Сами удивились: Запад тащит вверх экономику России

Страны Евросоюза пытаются снизить свою зависимость от зарубежных экспортеров и стимулировать собственное производство продукции, что несет риски на фоне отказа от дешевых российских энергоресурсов.

Авторы доклада смоделировали последствия реорганизации производства в Еврозоне и пришли к выводу, что неконтролируемое импортозамещение способно привести к снижению конкурентоспособности европейских товаров и устойчивости экономики.

В докладе говорится не столько о вынужденной замене импортируемых Европой товаров, которые перестали приходить в союз после начала СВО и антироссийских санкций, сколько о попытках снизить большую зависимость региона от продукции из Китая и США (эти страны не названы в докладе, но подразумеваются). В Европе хотят защитить своих производителей от протекционистской политики США и Китая за счет стимулирования внутреннего производства. Так, ЕС сможет избавиться от некоторой ввозимой продукции из-за рубежа.

Авторы доклада рассуждают о возможных последствиях замены части импортируемых ресурсов, которые используются для производства продукции, идущей на экспорт, на товары собственного производства. Наиболее вероятное последствие импортозамещения — ускорение роста цен на продукцию местных производителей, снижение их производительности, из-за более дорогих и менее качественных ресурсов. Кроме того, могут быть ответные меры со стороны торговых партнеров, что может серьезно отразиться на объемам мировой торговли.

По мнению экономистов ЕЦБ, разумно проводить политику импортозамещения в ограниченном порядке, распространив только на те товары, которые могут не попасть в Европу из-за изменений логистических цепочек.