МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал уделить особое внимание сдерживанию темпов инфляции в стране. США сами убивают доллар, заявил Путин

"Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию", — сказал он.

По словам главы государства, наметилось снижение инфляции. Так, отметил он, на конец января показатель составил 7,2 процента в годовом выражении. Путин добавил, что снижение инфляции на 0,2 процента удалось добиться совместными усилиями правительства и Банка России.

Президент также подчеркнул, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось и кредитование. По его словам, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2 процента, однако физлиц прибавил 0,2 процента.

Согласно обзору Минэкономразвития, на 5 февраля инфляция в России в годовом выражении составила 7,27 процента. Ранее аналитики Банка России отмечали, что часть показателей уже указывают на некоторое снижение устойчивого ценового давления, однако об устойчивом тренде на замедление инфляции говорить пока рано.