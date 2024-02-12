БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия призывает Киев и Варшаву решать конфликт с поставками украинского зерна в Европу путем переговоров, сообщил на брифинге представитель ЕК Олоф Жилл. На Украине польских фермеров назвали "пророссийскими провокаторами"

В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.

"Предпочтительным способом решения этого вопроса остается обсуждение на совместной координационной платформе (по зерну Украины — ред.), заседаний которой не было с сентября. Но мы надеемся, что, либо в этом формате, либо путем других форматов, мы сможем обсуждать эти непростые вопросы… это то, как вопрос должен решаться. Не на границе, без дополнительного давления, а за столом переговоров", — заявил представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что первоначальной позицией нового польского правительства было возвращение к формату заседаний в рамках координационной платформы по украинскому зерну. Кроме того, Жилл отметил, что Еврокомиссия стремится "найти баланс" между интересами сельхозпроизводителей внутри страны и помощью Украине. Он напомнил, что представители Еврокомиссии провели ряд встреч с правительством Польши по вопросу украинского зерна, которые "оказались достаточно позитивными и конструктивными".

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.