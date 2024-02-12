МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. У Хельсинки "фактически не будет отношений с Россией", пока не завершится специальная военная операция на Украине, заявил в понедельник избранный президент Финляндии Александер Стубб. Посол России в Финляндии рассказал о пагубных последствиях санкций

"Отношения как таковые у нас есть на практическом уровне между нашими пограничниками в этой довольно сложной ситуации, они есть на дипломатическом уровне между нашими дипломатами и государственными служащими, но прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией, и я не думаю, что они улучшатся в ближайшем будущем… у нас не может быть отношений, пока Россия не закончит войну на Украине", — сказал он в ходе своей первой после избрания пресс-конференции.

Александер Стубб победил во втором туре президентских выборов президента, которые прошли 11 февраля. Он вступит в должность 1 марта.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.

Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.