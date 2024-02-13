МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Строительная отрасль России по итогам 2023 года вышла на стабильный рост, заявил во вторник замглавы Минстроя РФ Сергей Музыченко на расширенном заседании правления Российского союза строителей в рамках Сибирской строительной недели. Госзаказчики сократили затраты на строительство и ремонт дорог

"Все прекрасно знаем ввод жилья 2023 года — более 110 миллионов квадратных метров с очень серьезным заделом на январь. Это объекты, которые фактически были реализованы в прошлом году с заделом на первый квартал 2024 года. Это говорит о том, что строительная отрасль вышла на стабильный уровень, на стабильный рост. Это не волновые какие-то процессы, а это стабильный рост", — сказал он.

Замминистра отметил, что поставленная президентом и правительством цель ввода 120 миллионов квадратных метров жилья в год и одного миллиарда квадратных метров до 2030 года постепенно достигается.

"Мы выходим на стабильный уровень решения этой задачи", — сказал он.

В свою очередь директор департамента Минпромторга РФ Иван Марков обратил внимание на положительную инвестиционную динамику в промышленности строительных материалов.

"Хотелось бы отметить, что отрасль промышленности строительных материалов в 2023 году неплохо справилась с поставленной задачей по обеспечению строительного комплекса страны и продемонстрировала положительную динамику инвестиций в основной капитал", — сказал он.

По его словам, по линии Минпромторга РФ самым востребованным инструментом поддержки отечественных производителей стройматериалов стал Фонд развития промышленности. Так, в 2023 году в фонд поступило 67 заявок на получение льготного финансирования на общую сумму 30 миллиардов рублей, из которых было профинансировано 12 проектов по направлению промышленности стройматериалов на общую сумму почти 7 миллиардов рублей. Это создание новых мощностей по производству клинкерной плитки, керамогранита, кирпича, газобетонных блоков и так далее.

"В целом за 2023 год увеличение объема производства стройматериалов в денежном выражении в сопоставимых ценах составило порядка 2,6% к 2022 году", — добавил он.

В январе Росстат опубликовал оперативные данные, из которых следовало, что ввод жилья в России в России в 2023 году по сравнению предыдущим годом вырос на 7,5% — до рекордных 110,4 миллиона квадратных метров.