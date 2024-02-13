ТЕГЕРАН, 13 фев — ПРАЙМ. Присоединение к БРИКС Ирана и других стран укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции объединения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Тегеране Алексей Дедов. Путин высказался о перспективах развития стран БРИКС

"Присоединение Ирана и других новых членов к объединению укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции этого важного и авторитетного форума. В принципе, международные отношения переживают глубинную трансформацию, которая отражает формирование более демократического и справедливого мироустройства", — сказал Дедов.

Посол подчеркнул, что в Иране "исходят из необходимости, необратимости тенденции снижения влияния западных стран в мировых делах".

"Так же, как и мы, Иран исходит из того, что следует развивать многосторонность в различных форматах, в которых работают наши единомышленники", — отметил российский дипломат.

"С учетом того, что Россия председательствует в БРИКС, мы настроены на плотное взаимодействие со всеми членами объединения, в том числе и с Ираном", — добавил он.

Работа в объединении, уточнил Дедов, идет по многим направлениям, в том числе "трем корзинам": "первая корзина – это политика и безопасность, вторая корзина – это экономика и инвестиции, третья – гуманитарная".

К БРИКС, где раньше состояли Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, с этого года присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.