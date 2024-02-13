ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Государства-члены НАТО должны нарастить долю своих отчислений на нужды Украины до американского уровня, иначе Вашингтон поставит свои интересы на первое место, заявил в понедельник экс-президент США Дональд Трамп. В Польше призвали Евросоюз готовиться к выходу США из НАТО

"Мы оказываем помощь Украине в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов — и они сделают это, если их хорошо попросить об этом", — написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что именно благодаря ему наблюдается усиление НАТО в последние годы. По его словам, это признали даже его оппоненты в стане демократов.

"Когда я заявил 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, пригрозив при этом прекращением военной защиты со стороны США, деньги потекли рекой. Это было прекрасное зрелище", — заявил экс-глава Белого дома.

Кроме того, он выразил уверенность, что, если страны — партнеры США по НАТО откажутся поднять уровень собственных расходов для Украины, чтобы их взносы стали сопоставимы со взносами Вашингтона, "интересы США должны учитываться в первую очередь".

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.