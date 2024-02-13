ТЕГЕРАН, 13 фев — ПРАЙМ. Экономика Ирана больше пострадала от выхода США в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или ядерной сделки), нежели от санкций, введенных странами Запада из-за якобы имеющей место поддержки Тегераном Москвы в ситуации вокруг Украины, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов. Названы плюсы присоединения Ирана к БРИКС

"Что касается незаконных санкций Запада в отношении Ирана, что интересно, самые тяжелые из них никак не связаны с нашей СВО. Больше всего иранская экономика пострадала после выхода американцев из ядерной сделки в 2018 году и проводимой впоследствии предыдущей администрацией США президента (Дональда) Трампа так называемой "политики максимального давления на Иран", которая затронула нефтяной, банковский и транспортный секторы", — сказал он.

В 2015 году Британия, Германия, КНР, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Трампе в мае 2018 года вышли из этой сделки и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения и отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.

В декабре 2021 года Тегеран в добровольном порядке позволил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.