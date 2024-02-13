МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Уйдут десятилетия и неисчислимые миллиарды средств на замену американского потенциала, который НАТО может утратить после выхода США из альянса, сообщает издание Politico. Страны НАТО должны помогать Киеву наравне с США, заявил Трамп

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина заявил, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны альянса недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-глава Белого дома добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ — ред) будут делать все, что они, черт возьми, захотят".

"Чтобы заменить американский потенциал, который НАТО потеряла бы без США, потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды (средств — ред.)", — отмечает издание.

Также отмечается, что более фундаментальный вопрос заключается в том, сможет ли Европа вообще объединиться и защитить себя "без направляющей руки Вашингтона".

"История предполагает, что они (европейские страны — ред.) просто вернутся к прежнему состоянию и погрузятся в хаос", — пишет Politico.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.