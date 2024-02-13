МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Фермерские протесты заставили жителей Франции пересмотреть свои взгляды на членство страны в ЕС и снизили их веру в это союз, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Евросоюз их убивает": французы поддержали протесты фермеров

Ранее институт Elabe выпустил результаты опроса, согласно которому более трети французов (36%) считают, что, находясь в ЕС, страна имеет больше проблем, чем преимуществ. Причем среди сторонников партии "Национальное объединение" число людей, скептически настроенных по отношению к членству Франции в ЕС, достигает 60%.

"Забастовка фермеров открыла глаза огромному числу французов! За месяц количество французов, которые говорят, что "принадлежность Франции к ЕС приносит больше проблем, чем преимуществ" выросло с 30 до 36%! А тех, кто считают обратное, стало всего 18% (против 22% месяц назад)", — написал политик на своей странице в социальной сети Х.

Кроме того, согласно указанному выше опросу, большинство французов (55%) считают сельскохозяйственную политику ЕС неправильной, и почти столько же респондентов (53%) полагают, что страна должна производить все, что ей требуется на своей территории, чтобы не зависеть от других стран.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.