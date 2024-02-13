Эксперт Осадчий: ЕС совершает сложные пируэты для конфискации российских активов
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Возможная конфискация Евросоюзом российских активов приведет к зеркальным ответным действиям: ЕС осознает такие риски, поэтому вынужден совершать вокруг этих средств "сложные пируэты", прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение ЕК по использованию доходов от активов РФ, замороженных в странах ЕС — доходы будут учитываться отдельно и храниться на спецсчетах. В понедельник совет ЕС утвердил решение по таким доходам с их хранением на спецсчетах, а также распространил заявление, что эти средства, возможно, будут направляться в бюджет ЕС для их дальнейшего использования для восстановления Украины "на более позднем этапе". Сам механизм пока не выработан.
"Конфискация странами ЕС замороженных российских активов в любой форме – хоть целиком, хоть частями – приведет к ответным шагам российского руководства. Если бы европейцы не осознавали рисков, то и не исполняли бы такие сложные пируэты вокруг лакомых российских активов", — полагает эксперт.
В первую очередь можно ожидать конфискацию европейских активов, находящихся в юрисдикции РФ, отмечает Осадчий. Помимо замороженных активов, находящихся на счетах типа "С", взыскание может быть обращено и на российские банки и предприятия, принадлежащие юридическим и физическим лицам из стран ЕС.
"Кроме того, есть очевидный риск того, что после завершения геополитического конфликта странам ЕС придется возвращать конфискованные активы России", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/state_regulation/20240213/843054175.html