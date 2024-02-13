МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Возможная конфискация Евросоюзом российских активов приведет к зеркальным ответным действиям: ЕС осознает такие риски, поэтому вынужден совершать вокруг этих средств "сложные пируэты", прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Захарова обещала жесткий ответ Западу на воровство российских активов

Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение ЕК по использованию доходов от активов РФ, замороженных в странах ЕС — доходы будут учитываться отдельно и храниться на спецсчетах. В понедельник совет ЕС утвердил решение по таким доходам с их хранением на спецсчетах, а также распространил заявление, что эти средства, возможно, будут направляться в бюджет ЕС для их дальнейшего использования для восстановления Украины "на более позднем этапе". Сам механизм пока не выработан.

"Конфискация странами ЕС замороженных российских активов в любой форме – хоть целиком, хоть частями – приведет к ответным шагам российского руководства. Если бы европейцы не осознавали рисков, то и не исполняли бы такие сложные пируэты вокруг лакомых российских активов", — полагает эксперт.

В первую очередь можно ожидать конфискацию европейских активов, находящихся в юрисдикции РФ, отмечает Осадчий. Помимо замороженных активов, находящихся на счетах типа "С", взыскание может быть обращено и на российские банки и предприятия, принадлежащие юридическим и физическим лицам из стран ЕС.

"Кроме того, есть очевидный риск того, что после завершения геополитического конфликта странам ЕС придется возвращать конфискованные активы России", — заключил эксперт.