ПАРИЖ, 13 фев — ПРАЙМ. Проводимые йеменскими хуситами атаки по судам, проходящим через Красное море, привели к ухудшению экономической ситуации в Йемене, заявил во вторник посол страны во Франции Рияд Ясин. Посол Йемена отметил рост поддержки хуситов в стране

"Да, как вы знаете, 20% международной торговли проходило через Баб-эль-Мандебский пролив. Мы также были затронуты, йеменские рыбаки, например, больше не могут рыбачить в море. Вы знаете, мы уже столкнулись с худшими гуманитарными проблемами, и из-за того, что сейчас происходит, для нас импорт и экспорт из Йемена стали очень дорогостоящими", – сказал он в эфире радиостанции RFI.

Как отметил посол, из-за нападений хуситов ситуация усугубилась из-за того, что налаженный за последние годы экспорт газа и нефти пострадал после ударов хуситов по нефтяным объектам Аль-Дхабба в Хадрамауте. Кроме того, по йеменской экономике сильно ударили и введенные из-за действий хуситов санкции.

По его словам, если ситуация не изменится, то Йемен и вообще регион столкнутся с еще большими проблемами, что может даже привести к более широкомасштабной войне.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.