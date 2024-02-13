БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев — ПРАЙМ. Российские вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, на них летают ВВС, полиция и спасатели страны, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. Из-за боев на Украине армия США отказалась от разработки нового вертолета

"Вертолеты "Ми" действительно активно используются ВВС Перу, местной полицией и отлично себя показали на деле, успешно работая в горах в зонах трудной доступности. Это уникальные машины, единственные, которые можно использовать во всех географических зонах Перу", — сказал дипломат.

По его словам, у перуанцев имеется стабильный интерес к развитию двустороннего военно-технического сотрудничества.

Согласно публикации на сайте "Вертолеты России", вооруженные силы Перу многие десятилетия применяют российские вертолеты типа Ми-8/17 и Ми-24/35. Перуанское Минобороны также получало военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш. Вертолеты марки "Ми" используют при решении широкого спектра задач — от проведения гуманитарных и спасательных операций до защиты государства от внутренних и внешних угроз.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 по московскому времени.