2024-02-13T15:18:00+03:00
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Вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, заявил посол Романченко
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Российские вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, на них летают ВВС, полиция и спасатели страны, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. "Вертолеты... ПРАЙМ, 13.02.2024
транспорт, впк, бизнес, экономика, технологии, новости, россия, перу, вертолеты "ми"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев — ПРАЙМ. Российские вертолеты "Ми" отлично показали себя в Перу, на них летают ВВС, полиция и спасатели страны, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко.
"Вертолеты "Ми" действительно активно используются ВВС Перу, местной полицией и отлично себя показали на деле, успешно работая в горах в зонах трудной доступности. Это уникальные машины, единственные, которые можно использовать во всех географических зонах Перу", — сказал дипломат.
По его словам, у перуанцев имеется стабильный интерес к развитию двустороннего военно-технического сотрудничества.
Согласно публикации на сайте "Вертолеты России", вооруженные силы Перу многие десятилетия применяют российские вертолеты типа Ми-8/17 и Ми-24/35. Перуанское Минобороны также получало военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш. Вертолеты марки "Ми" используют при решении широкого спектра задач — от проведения гуманитарных и спасательных операций до защиты государства от внутренних и внешних угроз.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 по московскому времени.