РИМ, 13 фев — ПРАЙМ. ВВП Палестины за последние три месяца прошлого года упал на 22 процента, сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. Палестина рассматривает возможность импорта нефти из России - министр в рамках ПМЭФ

Международная организация опубликовала видеорепортаж с территорий на Западном берегу реки Иордан, где из-за боевых действий на другой палестинской территории — в секторе Газа — наблюдается рост насилия, голода и усиление ограничений на передвижение.

"С начала недавней эскалации ситуация на Западном берегу ухудшилась как в политическом, так и в экономическом плане", — говорится в коммюнике, поступившем РИА Новости. Боевые действия привели к росту военного присутствия Израиля и, как следствие, созданию дополнительных контрольно-пропускных пунктов, что серьезно ограничило передвижение людей. Эта ситуация оборачивается потерей работы и закрытием предприятий, а также нехваткой финансирования у Палестинской национальной администрации.

"За последние три месяца 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) Государства Палестина снизился на 22 процента. Это снижение можно объяснить различными факторами, включая закрытие Западного берега и значительные увольнения палестинских рабочих в Израиле. Безработица выросла до 29 процентов по сравнению со всего лишь 13-ти в предыдущие три месяца года", — сообщила ВПП.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.

ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.