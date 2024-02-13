МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам января выросли на 3,1% в годовом выражении против 3,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. СМИ: Минобороны Британии заморозило капитальные расходы из-за инфляции

В месячном выражении цены в январе выросли на 0,3% после роста в декабре на 0,2%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовой показатель на уровне 2,9%, а месячный на уровне 0,2%.