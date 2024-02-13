2024-02-13T16:37:45+03:00
2024-02-13T16:37:45+03:00
2024-02-13T16:37:45+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240213/843058271.html
Годовая инфляция в США замедлилась до 3,1 процента
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Потребительские цены в США по итогам января выросли на 3,1% в годовом выражении против 3,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном... ПРАЙМ, 13.02.2024
экономика, новости, сша, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам января выросли на 3,1% в годовом выражении против 3,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении цены в январе выросли на 0,3% после роста в декабре на 0,2%.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовой показатель на уровне 2,9%, а месячный на уровне 0,2%.