МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В соцсети Х раскритиковали обращение Владимира Зеленского к сенаторам из США со словами благодарности за согласование помощи Киеву. В Эстонии заявили, что Россия превосходит Украину в боях на истощение

Так, пользователь Nick указал, что США не должны ничего давать Украине. "Ты должен обсудить с Путиным мирные соглашения, нам не нужен бесконечный конфликт", — подчеркнул он.

По мнению Denlesks, большинство американцев против предоставления помощи Киеву.

"Американцы тебя ненавидят. Твои собственные люди не хотят сражаться за тебя. Ты поклонник нацистов", — отметил Justin Case.

Пользователь Lt Col (ret) JG Weaver for U.S. Senate задался вопросом, что будет, когда переданные Украине деньги кончатся. "Еще деньги? Американские солдаты?" — спросил он.

JAY считает, что помощь США не продлится долго. "Скоро будут выборы. Изменения в правительстве означают изменения в политике. До этого времени лучше заключи мир", — порекомендовал он Зеленскому.

Ранее сенат США поддержал законопроект о предосталении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Документ предполагает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Израилю.