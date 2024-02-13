Пользователи соцсети Х раскритиковали Зеленского за слова о помощи из Вашингтона
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В соцсети Х раскритиковали обращение Владимира Зеленского к сенаторам из США со словами благодарности за согласование помощи Киеву.
Так, пользователь Nick указал, что США не должны ничего давать Украине. "Ты должен обсудить с Путиным мирные соглашения, нам не нужен бесконечный конфликт", — подчеркнул он.
По мнению Denlesks, большинство американцев против предоставления помощи Киеву.
"Американцы тебя ненавидят. Твои собственные люди не хотят сражаться за тебя. Ты поклонник нацистов", — отметил Justin Case.
Пользователь Lt Col (ret) JG Weaver for U.S. Senate задался вопросом, что будет, когда переданные Украине деньги кончатся. "Еще деньги? Американские солдаты?" — спросил он.
JAY считает, что помощь США не продлится долго. "Скоро будут выборы. Изменения в правительстве означают изменения в политике. До этого времени лучше заключи мир", — порекомендовал он Зеленскому.
Ранее сенат США поддержал законопроект о предосталении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Документ предполагает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Израилю.
https://1prime.ru/state_regulation/20240213/843058778.html