2024-02-14T10:17:44+03:00
2024-02-14T10:17:44+03:00
2024-02-14T10:17:44+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240214/843063087.html
Инфляция в Великобритании в январе осталась на уровне декабря
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам января осталась на уровне декабря в 4%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for... ПРАЙМ, 14.02.2024
экономика, новости, великобритания, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам января осталась на уровне декабря в 4%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,6%.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали ускорения годового показателя до 4,2%. В месячном выражении ожидалось снижение цен на 0,3%.