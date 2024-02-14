МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам января осталась на уровне декабря в 4%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Годовая инфляция в США замедлилась до 3,1 процента

В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,6%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали ускорения годового показателя до 4,2%. В месячном выражении ожидалось снижение цен на 0,3%.