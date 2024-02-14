МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Страны Европы по-разному адаптируются к проблемам, которые у них начались после начала российско-украинского конфликта, а также общей слабости мировой экономики, пишет "Коммерсантъ". Эксперт раскрыл, как отказ от газа России подорвет экономику Австрии

Согласно официальным данным, экономика Германии адаптируется медленнее остальных европейских государств. Франция, которая считается второй экономикой Европы, справляется с вызовами гораздо быстрее и увереннее. Такая разница между странами объясняется не только отличающимися стартовыми условиями, но отличиями в том, как быстро принимаются важные решения для стабилизации экономики.

В Германии 13 февраля опубликовали индекс текущей экономической ситуации (ZEW): он опустился до минимума с июня 2020 года. Страна является одним из крупнейших покупателей газа, но после отказа от российских ресурсов, Берлину пришлось покупать более дорогое "голубое топливо". Это отчасти привело к сокращению промышленного производства: в ноябре 2023 года этот показатель снизился на 4,9 процентов по сравнению с объемом годом ранее.

"Интересным образом при этом трансформировались торговые отношения Германии с одним из крупнейших партнеров — Китаем. Экспорт в КНР, который с 2020 года снижался из-за ковидных ограничений и медленного оживления экономики, в 2023-м не восстановился — в том числе из-за того, что часть ранее импортируемых Пекином товаров была замещена продукцией собственного производства, которая теперь может конкурировать с немецкой на мировом рынке", — отмечает издание.

Французскую экономику тем временем поддерживает сектор услуг, в том числе туризм. Кроме того, французские чиновники еще в 2022 году запустили механизмы поддержки экономики, в том числе субсидии. Также благодаря атомной энергетике, Франция не так пострадала от возросшей стоимости газа. В то время как Германия в прошлом году отключила от сети свои три последние АЭС.