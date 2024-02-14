"Ъ": две крупнейшие экономики Европы по-разному адаптируются к новым условиям
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Страны Европы по-разному адаптируются к проблемам, которые у них начались после начала российско-украинского конфликта, а также общей слабости мировой экономики, пишет "Коммерсантъ".
Согласно официальным данным, экономика Германии адаптируется медленнее остальных европейских государств. Франция, которая считается второй экономикой Европы, справляется с вызовами гораздо быстрее и увереннее. Такая разница между странами объясняется не только отличающимися стартовыми условиями, но отличиями в том, как быстро принимаются важные решения для стабилизации экономики.
В Германии 13 февраля опубликовали индекс текущей экономической ситуации (ZEW): он опустился до минимума с июня 2020 года. Страна является одним из крупнейших покупателей газа, но после отказа от российских ресурсов, Берлину пришлось покупать более дорогое "голубое топливо". Это отчасти привело к сокращению промышленного производства: в ноябре 2023 года этот показатель снизился на 4,9 процентов по сравнению с объемом годом ранее.
"Интересным образом при этом трансформировались торговые отношения Германии с одним из крупнейших партнеров — Китаем. Экспорт в КНР, который с 2020 года снижался из-за ковидных ограничений и медленного оживления экономики, в 2023-м не восстановился — в том числе из-за того, что часть ранее импортируемых Пекином товаров была замещена продукцией собственного производства, которая теперь может конкурировать с немецкой на мировом рынке", — отмечает издание.
Французскую экономику тем временем поддерживает сектор услуг, в том числе туризм. Кроме того, французские чиновники еще в 2022 году запустили механизмы поддержки экономики, в том числе субсидии. Также благодаря атомной энергетике, Франция не так пострадала от возросшей стоимости газа. В то время как Германия в прошлом году отключила от сети свои три последние АЭС.
https://1prime.ru/state_regulation/20240214/843064312.html