2024-02-14T11:25:42+03:00
2024-02-14T11:25:42+03:00
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Мишустин оценил развитие российского экспорта
Экономика
Новости
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Российский экспорт на сегодняшний день серьезно развивается, производители из РФ активно выходят на иностранные рынки, особенно в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, заявил... ПРАЙМ, 14.02.2024
финансы, экономика, новости, россия, мишустин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский экспорт на сегодняшний день серьезно развивается, производители из РФ активно выходят на иностранные рынки, особенно в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником.
"Российский экспорт на сегодняшний день достаточно серьезно развивается, наши производители выходят активно на иностранные рынки. Особенно это активно разворачивается в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. И ниши непросто занимать, но всем известны в общем-то наши качественные товары", — сказал Мишустин.
Он отметил, что у каждой страны есть свои требования к продукции и к ее аккредитации, и спросил, как служба помогает бизнесу адаптироваться на внешних рынках.
"Российские экспортеры занимают достаточно прочные позиции во многих отраслях — от машиностроения до сельского хозяйства — и именно благодаря качеству своей продукции, известному в том числе и в мире качеству. И мне кажется, что именно это качество должно оставаться в центре внимания Росаккредитации, чтобы "сделано в России" было синонимом слов "качественно", "удобно", "надежно", — подчеркнул премьер.