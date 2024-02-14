МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский экспорт на сегодняшний день серьезно развивается, производители из РФ активно выходят на иностранные рынки, особенно в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником. Мишустин оценил место гражданской авиации в транспортном комплексе России

"Российский экспорт на сегодняшний день достаточно серьезно развивается, наши производители выходят активно на иностранные рынки. Особенно это активно разворачивается в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. И ниши непросто занимать, но всем известны в общем-то наши качественные товары", — сказал Мишустин.

Он отметил, что у каждой страны есть свои требования к продукции и к ее аккредитации, и спросил, как служба помогает бизнесу адаптироваться на внешних рынках.

"Российские экспортеры занимают достаточно прочные позиции во многих отраслях — от машиностроения до сельского хозяйства — и именно благодаря качеству своей продукции, известному в том числе и в мире качеству. И мне кажется, что именно это качество должно оставаться в центре внимания Росаккредитации, чтобы "сделано в России" было синонимом слов "качественно", "удобно", "надежно", — подчеркнул премьер.