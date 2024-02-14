МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ сократился в 2023 году в денежном выражении на 23%, до 146,3 миллиарда долларов, следует из презентации, представленной вице-премьером — главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Мантуров назвал сроки запуска производства на бывшем заводе Hyundai

"Объем экспорта ННЭ в млрд долларов США: 2022 год — 190,4, 2023 год — 146,3", — отмечается в документе, представленном в рамках Дня промышленности на ВДНХ.

Мантуров пояснил, что в настоящее время по объективным причинам объемы поставок на внешние рынки временно снизились. "Восстановление мы связываем с переориентацией экспортных потоков в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", — уточнил он.