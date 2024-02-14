2024-02-14T11:36:00+03:00
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2024-02-14T11:36:00+03:00
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Мантуров отметил снижение несырьевого неэнергетического экспорта из России
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Объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ сократился в 2023 году в денежном выражении на 23%, до 146,3 миллиарда долларов, следует из презентации, представленной... ПРАЙМ, 14.02.2024
экономика, промышленность, новости, россия, экспорт, денис мантуров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ сократился в 2023 году в денежном выражении на 23%, до 146,3 миллиарда долларов, следует из презентации, представленной вице-премьером — главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
"Объем экспорта ННЭ в млрд долларов США: 2022 год — 190,4, 2023 год — 146,3", — отмечается в документе, представленном в рамках Дня промышленности на ВДНХ.
Мантуров пояснил, что в настоящее время по объективным причинам объемы поставок на внешние рынки временно снизились. "Восстановление мы связываем с переориентацией экспортных потоков в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", — уточнил он.