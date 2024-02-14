МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Французские фермеры все больше возмущаются из-за поставок курятины из Украины, пишет один из пользователей AgoraVox. Французские фермеры в знак протеста выгрузили отходы перед банком в Ажене

Зарубежная продукция продается во Франции по более низким ценам, потому что таможенные пошлины отменили из-за отмены, а местные производители не в состоянии с ней конкурировать.

Душевая курятина производится преимущественно холдингом МПХ, которое остается на плаву и обеспечивает украинцев работой, а саму страну мясом птиц. Холдингом руководит приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому олигарх Юрий Косюк. В 2023 году на птицефермах МПХ вырастили 697 тысяч кур, из которых в ЕС было импортировано 203 тысячи тонн. При этом продажа в станы Евросоюза за прошлый год выросла на 56 процентов.

Но теперь французы задаются вопросом: в каких условиях производится дешевое украинское мясо? Многие критикуют санитарные нормы и условия труда, например при зарплате в 400 евро человек должна проработать три подряд смены по 24 часа, пишет автор материала.

Один из сотрудников МПХ в 2007 году скончался из-за несчастного случая на предприятии. По словам его сына, на самом предприятии стоит ужасный запах, сильное превышение температуры, света не хватает. Такие условия могут привести к смерти и серьезным заболеваниям. Фермеры протестуют в 12 странах, где производят до 50% продовольствия в ЕС

Украинские куры разводятся на "фермах-фабриках", где содержат от двух до трех миллионов птиц, в то время как во Франции — в среднем по 40 тысяч. Такие предприятия не соответствуют нормам охраны окружающей среды и не обеспечивают благополучие животных.

Еврокомиссия уже обсуждает возможность сокращения импорта украинской продукции и восстановления таможенных пошлин для Киева, напоминает автор материала.

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