МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины может потерять около 120 миллиардов долларов к 2026 году, а основной капитал страны может снизиться более чем на 950 миллиардов долларов, говорится в исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики (IfW). В МВФ предрекли госдолг Украины выше 100 процентов ВВП

В рамках исследования, опубликованного на сайте института, были проанализированы экономические последствия более 150 военных конфликтов, начиная с 1870 года, и на основе этих данных было подсчитано, что во время военного конфликта реальный ВВП страны, на территории которой проходят боевые действия, в среднем снижается на 30%, а инфляция растет на 15 процентных пунктов.

"Мы ожидаем, что потери ВВП Украины до 2026 года суммарно составят 120 миллиардов долларов (110 миллиардов евро), а потери основного капитала страны превысят 950 миллиардов долларов (879 миллиардов евро)", — пишут исследователи.

Отмечается, что значительные экономические потери также понесут страны, не принимающие участия в боевых действиях. По подсчетам исследователей, мировая экономика в целом без учета РФ и Украины потеряет более 250 миллиардов долларов, ВВП ЕС к 2026 году потеряет более 70 миллиардов долларов, среди них около 15-20 миллиардов придется на ВВП Германии.