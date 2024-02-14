МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Пентагон вложил два миллиарда долларов в разработку вертолета FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), но теперь решил отменить программу, сообщила газета Defense. Недосмотрели. Пентагон снова потерял оружие на миллиард долларов

К перспективной разработке приступили в 2018 году, инженеры рассчитывали создать новый разведывательно-ударный вертолет для американской военной авиации.

Однако, несмотря на огромные вложения, за эти годы ни один прототип боевой машины так не был запущен в воздух. Согласно документам, армия уже потратила на программу не менее двух миллиардов долларов и запросила еще пять миллиардов на следующие пять лет.

Исполняющий обязанности начальника штаба армии США Рэнди Джордж сказал, что решение было принято после анализа военного опыта, в том числе на Украине. Конфликт показал, что воздушная разведка фундаментальным образом изменилась, считает он. Пентагон потратит почти 2 млрд долларов на модернизацию военного флота

Будущий ударный разведывательный вертолет FARA должен был заполнить пробел в основной задаче армейской авиации: вооруженной разведке. В течение последних десяти лет, после вывода из эксплуатации вертолета OH-58 Kiowa Warrior времен Вьетнама, который долгое время выполнял эту миссию, служба полагалась на более дорогой ударный вертолет AH-64E Apache в паре с беспилотным авиационным комплексом Shadow.

Ранее, армия США уже дважды останавливала попытки замены вооруженного разведчика. В 2004 году компания прекратила программу Comanche, потратив девять миллиардов долларов на производство двух прототипов. Четыре года спустя оно отменило выпуск вооруженного разведывательного вертолета.