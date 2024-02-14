БУХАРЕСТ, 14 фев — ПРАЙМ. Румынская экономика по итогам прошлого года выросла на 2% против 4,1% годом ранее, став одной из самых быстрорастущих в Европейском союзе по текущим данным, следует из анализа РИА Новости предварительной статистики национальных статслужб стран объединения. Румыния введет запрет на импорт зерна с Украины

Согласно опубликованным сегодня данным, в четвертом квартале ВВП Румынии снизился на 0,4% по сравнению с третьим кварталом, а по итогам года экономика выросла на 2% против 4,1% годом ранее. Темпы роста за год стали самыми низкими с 2012 года (за исключением падения ВВП в разгар пандемии на 3,7%).

Несмотря на это, румынская экономика сейчас находится на третьем месте по темпам роста в ЕС. На текущий момент опубликованы предварительные оценки темпов роста экономики у 16 стран Евросоюза. Самые высокие показатели у Испании (2,5%) и Португалии (2,3%).

ВВП вырос от 1% до 2% у Словении, Бельгии и Словакии, а до 1% показали рост Венгрия, Франция, Польша, Нидерланды.

Падение ВВП зафиксировали Германия, Литва, Чехия, Латвия, Австрия (от 0,3% до 0,7%), а самая серьезная просадка у Ирландии — на 1,9%.