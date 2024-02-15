БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Геополитическая неопределенность, в частности, в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США, влияет на перспективы экономического роста в Евросоюзе, признал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Экономика Японии вошла в рецессию впервые за пять лет

Ранее в четверг Еврокомиссия в своем новом прогнозе снизила перспективы роста совокупной экономики стран Евросоюза по итогам текущего года — до 0,9% с 1,3%.

"Мы учитываем многие факторы. Но необязательно конкретные результаты конкретных выборов. Но мы понимаем, что речь не идет об обычной стране, и об обычных выборах. Это наш основной партнёр, и это очень важные выборы. Единственный фактор, который может повлиять на наши прогнозы с точки зрения выборов — это политическая неопределенность, которая является частью общей картины. Неопределенность является одним из факторов замедления нашей экономики", — сказал Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос журналистов о том, учитывает ли Еврокомиссия в своих экономических прогнозах вероятность победы Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США, которая может повлечь за собой ухудшение отношений Брюсселя и Вашингтона.