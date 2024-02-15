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В Еврокомиссии объяснили снижение роста экономики ЕС
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Геополитическая неопределенность, в частности, в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США, влияет на перспективы экономического роста в Евросоюзе, признал... ПРАЙМ, 15.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Геополитическая неопределенность, в частности, в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США, влияет на перспективы экономического роста в Евросоюзе, признал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
Ранее в четверг Еврокомиссия в своем новом прогнозе снизила перспективы роста совокупной экономики стран Евросоюза по итогам текущего года — до 0,9% с 1,3%.
"Мы учитываем многие факторы. Но необязательно конкретные результаты конкретных выборов. Но мы понимаем, что речь не идет об обычной стране, и об обычных выборах. Это наш основной партнёр, и это очень важные выборы. Единственный фактор, который может повлиять на наши прогнозы с точки зрения выборов — это политическая неопределенность, которая является частью общей картины. Неопределенность является одним из факторов замедления нашей экономики", — сказал Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.
Он отвечал на вопрос журналистов о том, учитывает ли Еврокомиссия в своих экономических прогнозах вероятность победы Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США, которая может повлечь за собой ухудшение отношений Брюсселя и Вашингтона.