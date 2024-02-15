МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России снизится в 2024 году по сравнению с прошлым годом на 36-50% — до 3,9-5 триллиона рублей, количество новых кредитов сократится на 30-45% — до 1,1-1,4 миллиона, прогнозируют в госкомпании "Дом.РФ". В "Дом.РФ" сообщили о значительном сокращении доли льготной ипотеки

"Снижению спроса на жилье будут способствовать следующие факторы: высокие рыночные ставки (более 13% при прогнозе Банка России по ключевой ставке на 2024 год 12,5-14,5%); модификация условий льготных программ с 23 декабря (снижение размера субсидий банкам на 0,5 процентного пункта и ужесточение условий "Льготной ипотеки"); более жесткое регулирование Банка России, введенное в 2023 — начале 2024 года; планируемое завершение "Льготной ипотеки", — говорится в обзоре рынка ипотечного кредитования, подготовленного компанией.

Как указывается в нем, в январе текущего года объем выдачи ипотеки снизился в годовой динамике на 7% — до 262 миллиардов рублей, банки предоставили 71 тысячу кредитов (-8%).

По данным "Дом.РФ", все снижение произошло за счет рыночных программ (-31% по количеству и —51% по объему к январю 2023 года), ставки по которым остаются на запретительном уровне (примерно 17%). Выдача же по льготным программам, напротив, выросла (+32% год к году по количеству и +38% по объему).

"Вместе с тем в январе ряд крупных банков ввели комиссии для застройщиков по льготным программам для того, чтобы компенсировать снижение маржинальности выдачи таких кредитов. Это привело к перетоку спроса в банки, которые не вводили комиссии, а также к фрагментации и снижению прозрачности рынка ипотечного кредитования", — указывается в обзоре.

Ранее банк ВТБ спрогнозировал снижение выдачи ипотеки в России в 2024 году на 35-37% — примерно до 5-5,1 триллиона рублей.

В 2023 году объем выдачи ипотеки в России вырос на 62% — до рекордных 7,8 триллиона рублей, всего банки выдали 2 миллиона кредитов (+53% к 2022 году).