МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов Великобритании на фоне рецессии планирует ограничить планы по снижению налогового бремени на британцев, которые, как ожидалось, были бы объявлены в рамках бюджетного проекта в марте, сообщает газета Telegraph. Эксперты раскрыли, что сдерживает экономику Японии

Ранее Национальное статистическое бюро Великобритании опубликовало данные, согласно которым ВВП страны в четвертом квартале 2023 года, по предварительной оценке, снизился на 0,2% в годовом выражении, а в квартальном — уменьшился на 0,3% после снижения в третьем квартале, что указывает на рецессию во второй половине 2023 года.

"(Министр финансов Великобритании — ред.) Джереми Хант сворачивает планы по снижению налогов со следующего месяца в бюджете, когда было объявлено, что экономика Великобритании сейчас технически находится в состоянии рецессии", — пишет издание.

Отмечается, что Бюро по бюджетной ответственности (OBR) накануне представило министру данные, в соответствии с которыми в распоряжении правительства находится меньше доступных средств, чем планировалось для финплана на полгода, который будет представлен 6 марта.

Как пишет газета, предполагается, что минфин ранее рассматривал снижение гербового сбора, подоходного налога или налога на соцстрахование. Однако сейчас казначейство "также рассматривает возможность более глубокого, чем планировалось, сокращения расходов на годы после всеобщих выборов (ожидаются во второй половине 2024 года — ред.), чтобы профинансировать сокращение налогов, которое хотят в канцелярии премьер-министра", — пишет газета.

Так, источники в министерстве сообщают, что нынешняя сумма так называемого фискального задела, который представляет средства, оставшиеся после снижения госдолга в течение ближайших пяти лет, значительно снизилась с уровня в 13 миллиардов фунтов, которые были в момент представления финплана на полгода осенью минувшего года.

Как пишет издание, это объясняется возросшей стоимостью обслуживания госдолга на фоне рыночных прогнозов, что инфляция и процентные ставки будут снижаться медленнее, чем ожидали осенью.