МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Финский экспорт в Россию снизился почти на 70% за два года, сообщает в пятницу финская таможня. Финляндия продлит закрытие границ с Россией до апреля

"За два года Финляндия сократила экспорт в Россию и Центральную Азию на 68,9%, что является третьим по величине снижением среди стран ЕС", — говорится в сообщении.

В 2021 году Финляндия экспортировала в Россию и Центральную Азию товаров на 3,9 миллиарда евро, в 2022 году — на 2,5 миллиарда евро, в 2023 году — на 1,2 миллиарда евро, что на 68,9 % меньше, чем в 2021 году, уточняет таможня.

Падение финского экспорта в Россию и Центральную Азию в период с 2023 по 2021 год было в два раза больше, чем падение экспорта в ЕС за тот же период, говорится в материале.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов рассказал РИА Новости, что товарооборот между Финляндией и Россией за последние два года уменьшился почти в шесть раз (ориентировочно с 12 до 2 миллиардов евро).