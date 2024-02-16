2024-02-16T10:48:13+03:00
2024-02-16T10:48:13+03:00
2024-02-16T10:48:13+03:00
2024
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Финский экспорт в Россию упал почти на 70 процентов
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Финский экспорт в Россию снизился почти на 70% за два года, сообщает в пятницу финская таможня. "За два года Финляндия сократила экспорт в Россию и Центральную Азию на 68,9%, что... ПРАЙМ, 16.02.2024
бизнес, экономика, новости, россия, финляндия, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Финский экспорт в Россию снизился почти на 70% за два года, сообщает в пятницу финская таможня.
"За два года Финляндия сократила экспорт в Россию и Центральную Азию на 68,9%, что является третьим по величине снижением среди стран ЕС", — говорится в сообщении.
В 2021 году Финляндия экспортировала в Россию и Центральную Азию товаров на 3,9 миллиарда евро, в 2022 году — на 2,5 миллиарда евро, в 2023 году — на 1,2 миллиарда евро, что на 68,9 % меньше, чем в 2021 году, уточняет таможня.
Падение финского экспорта в Россию и Центральную Азию в период с 2023 по 2021 год было в два раза больше, чем падение экспорта в ЕС за тот же период, говорится в материале.
Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов рассказал РИА Новости, что товарооборот между Финляндией и Россией за последние два года уменьшился почти в шесть раз (ориентировочно с 12 до 2 миллиардов евро).