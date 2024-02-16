МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В прежние годы Россия была нацелена на сотрудничество с западными странами, но те ее отвергли. Сейчас же ясно, что Москве не нужны Америка и Европа, чтобы быть мощной страной, пишет китайская "Гуаньча". Экономика России, ее политическое влияние и военная мощь и так превосходит все ожидания. Сами удивились: Запад тащит вверх экономику России

Долгое интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону дает ясно понять, что он всей душой стремился к союзничеству со странами НАТО, но те не ответили взаимностью. "Он всем сердцем стремился к луне, а она все глядит на канаву", пишет издание.

Сегодня очевидно, что президент России меньше всего хочет войны с Западом. Он три раза предлагал присоединиться к НАТО (безуспешно). После терактов 11 сентября 2001 года Путин первым из глав государств позвонил с соболезнованиями Джорджу Бушу-младшему. После ввода американских войск в Афганистан он поддержал США и убедил пять стран Центральной Азии оказать им помощь, даже вывел российский контингент с военных баз на Кубе. Это все говорит об искренности намерений Путина сблизиться с Западом. Но видимость хороших личных отношений между лидерами разных стран часто лишь стратегический обмана. И это надо помнить, пишет издание.

В экономическом плане Россия также себя доверила Западу после распада Советского Союза. Были приглашены американские специалисты, чтобы провести шоковую терапию, проведена приватизация, страна продавала свои ресурсы по низким ценам и технологии. В целом ослабляла свою экономику, отмечает автор публикации.

Но НАТО вместо того, чтобы принять в свои ряды "беззубую" Россию, продолжала расширяться на Восток. Москва предупреждала, что если такая политика продолжится, ей придется повернуться лицом к Китаю. На это нынешний президент США Джо Байден, занимавший тогда менее высокопоставленную должность, с усмешкой желал Путину удачи и советовал также присмотреться к Ирану.

Путин еще в 2023 году признался, что хотел бы отправиться в прошлое и сказать себе, что не стоит быть наивным и верить Западу. Но время показало, что Америка и ее союзники хотели не просто распада СССР, но и самой России, которая была слишком большой державой и представляла потенциальную угрозу. С прибытком. Друзья вернули России стоимость замороженных активов

Многие не сильно хорошо разбираются в российском народе и считают его воинственной нацией. На самом деле это очень сложный народ. Его особый темперамент просматривается даже в литературе: русские чувствительны и горды, но в тоже время немного закомплексованы. Хотят считать себя прозападниками и "прорубают окно в Европу".

Но сегодня русские пробудились и рассеяли свои иллюзии: жестокая реальность показывает, что Америка и Европа никогда не считали Россию "своей". Сегодня у России есть влияние на 500 миллионов человек на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, страна имеет крупнейшие в мире запасы энергоресурсов. Один из ее главных союзников сегодня — Китай, и они друг друга прекрасно дополняют. Кремль приковал внимание НАТО к Восточной Европе, но все миллиардное население США и ЕС не решаются вступить в борьбу с Россией.

Сегодня в мире идут военные конфликты, которые поменяют глобальный порядок, и в результате старое мироустройство, пожирающее людей, будет свергнуто. Президент России сказал в интервью много вещей, и одно из них особенно верно и актуально: — "Не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией", резюмирует издание.

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