МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России отмечает наличие пространства для снижения ставки, но большинство членов совета директоров считает, что первое снижение может произойти во второй половине 2024 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Инфляция в России начала замедляться, заявила Набиуллина

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года.

"Что касается пространства для снижения ставки — оно действительно есть, но на наш взгляд будет происходить постепенно и плавно… Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки: разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.

Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.