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https://1prime.ru/state_regulation/20240216/843093406.html
ЦБ видит пространство для снижения ставки, заявила Набиуллина
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Банк России отмечает наличие пространства для снижения ставки, но большинство членов совета директоров считает, что первое снижение может произойти во второй половине 2024 года,... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, экономика, новости, россия, ключевая ставка, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России отмечает наличие пространства для снижения ставки, но большинство членов совета директоров считает, что первое снижение может произойти во второй половине 2024 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года.
"Что касается пространства для снижения ставки — оно действительно есть, но на наш взгляд будет происходить постепенно и плавно… Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки: разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.