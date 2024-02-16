МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Повышение тарифов ЖКХ, запланированное на середину года, может временно повлиять на инфляцию в России, но Центробанк рассчитывает на показатель на 4-4,5% к концу года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Кандидат в президенты России предложил ограничить плату за ЖКХ

"В начале июля предполагается повышение тарифов на услуги ЖКХ, это может также отразиться на временном повышении показателя годовой инфляции. Но в целом мы видим, что по этому году в результате проводимой нашей денежно-кредитной политики инфляция в устойчивых компонентах продолжит снижаться, с тем чтобы годовая инфляция к концу года была 4%-4,5%", — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

По словам Набиуллиной, "пик текущей инфляции" пройден осенью прошлого года. Сейчас ситуация улучшилась, в том числе, в устойчивых компонентах. Что касается годовой инфляции, ее пик может быть весной. Причем рост годового показателя инфляции от нынешнего уровня может быть небольшим, в рамках нескольких процентных пунктов, отметила глава ЦБ.

При этом она подчеркнула, что инфляционные ожидания в России повышенные и могут усилиться. Есть риск "залипания" инфляции на высоком уровне. Центробанку потребуется сохранять жесткие денежно-кредитные рамки достаточно продолжительное время. Это позволит снизить инфляцию до 4-4,5% годовых в текущем году и в дальнейшем закрепить ее на целевом уровне.