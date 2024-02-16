МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России сейчас повышенные и могут еще усилиться, есть риск "залипания" инфляции на высоком уровне, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В ЦБ оценили риски для финансовой стабильности в России

"У нас инфляционные ожидания остаются повышенными. Хотя они снижаются, мы видим, что они снижаются, но они повышенные и главное — незаякоренные. То есть любое какое-то событие может привести к росту инфляционных ожиданий", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Мы видим риск, что в результате того, что инфляционные ожидания повышенные и могут еще усилиться под влиянием даже разовых факторов, то у нас есть риск "залипания" инфляции на высоком уровне", — добавила она.