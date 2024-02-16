2024-02-16T15:53:00+03:00
2024-02-16T16:02:53+03:00
2024-02-16T15:53:00+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240216/843094359.html
ЦБ спрогнозировал усиление инфляционных ожиданий
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инфляционные ожидания в России сейчас повышенные и могут еще усилиться, есть риск "залипания" инфляции на высоком уровне, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "У нас инфляционные... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525124.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525124.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525123.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525123.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525122.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525122.jpg
https://1prime.ru/banks/20240216/843093705.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России сейчас повышенные и могут еще усилиться, есть риск "залипания" инфляции на высоком уровне, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"У нас инфляционные ожидания остаются повышенными. Хотя они снижаются, мы видим, что они снижаются, но они повышенные и главное — незаякоренные. То есть любое какое-то событие может привести к росту инфляционных ожиданий", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
"Мы видим риск, что в результате того, что инфляционные ожидания повышенные и могут еще усилиться под влиянием даже разовых факторов, то у нас есть риск "залипания" инфляции на высоком уровне", — добавила она.