МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Закон президента США Джо Байдена, который разрешит конфисковать замороженные российские активы в Америке, ударит бумерангом по нему самому, пишет американский сенатор Рэнд Пол в статье для Responsible Statecraft. СМИ: Эстония хочет конфисковать российские активы до выборов президента США

Принятие такого закона покажет всему миру, что США не соблюдают международное право, а также продлит российско-украинский конфликт.

По мнению сенатора, политическая элита Вашингтона находится в шаге от совершения стратегической ошибки — Закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO). Документ предоставит американскому президенту право изымать российские активы в стране и передавать их Украине для восстановления экономики.

Такой шаг станет актом экономической войны, поскольку в Кремле еще больше убедятся, что против них играет не только Киев, но и Вашингтон и остальной западный мир. Конфискация российских активов приведет к катастрофе, пишут СМИ

Если российские активы отдадут, то призрачная надежда на стабилизацию отношений между США и Россией улетучится, отметил сенатор. По его мнению, замороженные активы России можно использовать как разменную монету на переговорах, но их передача Украине сделает диалог невозможным. И тогда Украину ждет полное уничтожение, рассуждает Пол.

"Прошлое учит нас, что поддаваться каждому порыву отомстить опрометчиво. Сенаторы должны спрашивать себя, принесут ли их действия безопасность и процветание Америке. Что же касается конкретно Закона REPO, то русские уже исчерпывающе ответили нам на этот вопрос. Москва заявила, что ответит США и нашим союзникам тем же, причем, по некоторым оценкам, совокупные западные активы, которые Москва сможет конфисковать, превышают 288 миллиардов долларов", — пишет американский политик. Делят резервы России: Запад припрятал козырь в рукаве

Кроме того, другие страны, в том числе Китай, поймут, что Америка больше не заслуживает доверия и провалилась как гарант мировой экономики, и захотят выйти из долларовых активов. Запустится процесс дедолларизации, что станет настоящей катастрофой для США, их финансовая мощь будет ослаблена без надежды на восстановление.

США больше не смогут надеяться на безнаказанность, особенно, когда речь идет о России — ядерной державе. Америка должна понять, что уже три десятилетия раз за разом повторяются внешнеполитические катастрофы, что говорит от том, что элита Вашингтона оторвалась от жизни. На этом фоне США должны отклонить этот ужасный законопроект, заключает сенатор Пол.

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