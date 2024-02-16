МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 21 по 27 февраля включительно уменьшится до 3952,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя — до 190 рублей, на вывоз кукурузы — до 1083,5 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. В России с февраля увеличится пошлина на экспорт пшеницы

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 248,4 доллара за тонну, на ячмень — 177,1 доллара, на кукурузу — при цене 191,1 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 по 20 февраля включительно составляет 4058,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 219,5 рубля за тонну, на вывоз кукурузы — 2278,7 рубля за тонну.

"Ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, опубликованные на сайте Минсельхоза 16 февраля, действуют с 21-го по 27-е включительно, которые будут опубликованы 22 февраля — с 28-го по 5-е (марта — ред.) включительно", — пояснили в пресс-службе Минсельхоза.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.