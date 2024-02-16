ПАРИЖ, 16 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины в Париже. СМИ: Украина и Германия подписали соглашение о "гарантиях безопасности"

"Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже.

Макрон подчеркнул, что соглашение конкретизирует обязательства, взятые в формате Большой семерки на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Ранее в офисе президента указали на то, что "прислушиваются к потребностям Украины" и намерены "укреплять двусторонние отношения" и поддерживать Киев на пути евроинтеграции.

"Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО", — заявил Макрон.

Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году.

По сообщениям газеты Le Monde, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.