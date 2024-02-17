2024-02-17T16:32:00+03:00
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США передадут Эстонии почти 500 тысяч долларов конфискованных средств
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США передадут Эстонии на восстановление Украины почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, сообщила в субботу пресс-служба эстонского минюста. "Министерства... ПРАЙМ, 17.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, эстония, сша, доллар, конфискованные средства
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев — ПРАЙМ. США передадут Эстонии на восстановление Украины почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, сообщила в субботу пресс-служба эстонского минюста.
"Министерства юстиции Эстонии и США подписали соглашение о сотрудничестве по передаче конфискованных преступных доходов в размере 484,9 тысячи долларов на восстановление сети электропередач Украины", — говорится в сообщении.
Соглашение было подписано на Мюнхенской конференции по безопасности.
По данным минюста, в марте 2023 года министерство юстиции США конфисковало 484,9 тысячи долларов, полученных преступным путем по делу о контрабанде. Тогда в Россию пытались продать шлифовальный станок, запрещенный к продаже без соответствующей лицензии, так как он якобы мог быть использован в оборонных программах и для нужд атомного оружия.
Власти США при поддержке прокуратуры и Налогово-таможенного департамента Эстонии также предъявили обвинения ряду входивших в контрабандистскую сеть лицам и предприятиям. Преступление обнаружили в США, но связанное с ним предприятие было зарегистрировано в Эстонии. Эстония в январе прошлого года выдала США обвиняемого в этом преступлении и проживавшего в республике гражданина Украины.