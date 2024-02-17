БРЮССЕЛЬ, 17 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не ответила, сможет ли Евросоюз заменить неодобренную в США помощь Украине. В Еврокомиссии объяснили снижение роста экономики ЕС

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США без одобрения Конгресса не смогут выделить Киеву более 60 миллиардов долларов.

"Прежде всего, я думаю, мы сделали большой шаг вперед, согласовав в ЕС пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. Это было необходимо после инвестиций в размере 88 миллиардов за последние два года с европейской стороны. Я думаю, что это в больших интересах Америки одобрить их законопроект и пакет (помощи) и продолжать поддерживать Украину", — заявила она на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия.

По словам фон дер Ляйен, это связано с тем, что речь идет не только о конфликте между Россией и Украиной, но и о превосходстве демократии по всему миру.

"Все наши остальные автократные противники внимательно наблюдают, смогут ли демократические страны выступить в защиту, сохранить единство, быть решительными и показать решимость", — заявила она.

Белый дом призывает членов Конгресса США в ускоренном порядке утвердить законопроект, включающий выделение более 60 миллиардов долларов для помощи Украине. Законопроект был принят сенатом, но забуксовал в палате представителей, которую контролирует республиканская оппозиция. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законодателей не удастся заставить принять этот законопроект вслед за сенатом.

Ранее США одобрили выделение Эстонии 500 тысяч долларов конфискованных российских средств, которые будут направлены на восстановление энергосетей Украины.